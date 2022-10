Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder verhaften nach intensiven Ermittlungen gesuchten Straftäter

Hagen-Boele (ots)

Beamten des Kriminalkommissariats 12 und des Einsatztrupps der Hagener Polizei ist nach intensiven Ermittlungen am Donnerstagmittag (06.10.2022) die Verhaftung eines gesuchten Straftäters im Stadtteil Boele gelungen. Der 38-jährige Mann hat wegen Diebstahls mit Waffen und vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis noch eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zu verbüßen. In einem günstigen Moment gelang es den Beamten den Gesuchten an seinem vermeintlich geheimen Aufenthaltsort zu überraschen und die Handschellen klicken zu lassen. Der 38-Jährige wurde in die Hagener Justizvollzuganstalt gebracht und sitzt dort nun seine Reststrafe ab. Bei dem Einsatz fiel den Beamten zudem ein Motorrad des Mannes auf, an dem ein gestohlenes Kennzeichen montiert war. Neben seiner Verhaftung kommt nun auch noch ein weiteres Ermittlungsverfahren auf ihn zu. (sch)

