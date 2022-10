Polizei Hagen

POL-HA: Eingangstür der Vinckeschule beschädigt - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (05.10.2022) und Donnerstagmorgen eine Eingangstür der Vinckeschule in Boele. Ein 53-jähriger Mitarbeiter der Schule stellte am Donnerstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, die Beschädigungen an der Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in der Schwerter Straße fest und alarmierte die Polizei. Die Beamten erkannten, dass Unbekannte zwei Glaseinsätze gewaltsam aus dem Rahmen geschlagen oder getreten hatten und eine weitere Scheibe beschädigten. Als sie mit dem 53-Jährigen durch das Schulgebäude gingen, konnten sie im Inneren keine weiteren Beschädigungen feststellen. Ersten Angaben zufolge stahlen die Täter nichts aus der Schule. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

