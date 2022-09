Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbruch in Wohnhaus

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 22.09.2022, 09:15 Uhr bis 23.09.2022, 09:15 Uhr In ein Wohnhaus im Kirschrain brachen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagvormittag bis Freitagmorgen ein und verursachten hierbei 250,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich auf das eingezäunte Grundstück und brachen hier ein Kellerfenster auf. Nachdem sie in das Haus eingestiegen waren durchsuchten sie in den Räumlichkeiten verschiedene Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Sie flüchteten durch ein Kellerfenster in unbekannte Richtung. Zurzeit steht nicht genau fest ob die Täter etwas gestohlen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

