POL-HA: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub auf Tankstelle - Identität des Täters steht fest

Hagen (ots) - Am 21. Mai 2022 kam es in Hagen zwischen einem unbekannten Mann und einem 65-Jährigen zu einer Auseinandersetzung. Bei dieser trat der Täter dem Mann mehrfach in den Bauch. Anschließend flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung Bahnhofstraße. Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der folgenden ...

mehr