Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Obrigheim: LKW-Fahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Noch unklar ist der genaue Hergang eines Vorfalls auf der Kreisstraße 3940 zwischen den Obrigheimer Stadteilen Mörtelstein und Asbach am Mittwochnachmittag. Ein 50-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem Transporter auf seiner Fahrt in Richtung Asbach von der Fahrbahn abgekommen. Der Sprinter streifte insgesamt vier Leitplankenelemente. Zeugen konnten den verletzten Mann blutend auf der Straße vorfinden. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Mosbach sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Ablauf des Geschehens geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Nach Unfall geflüchtet

Sachschaden von mehreren hundert Euro hinterließ eine unbekannte Person zwischen 17 Uhr am Dienstag und 14.30 Uhr am Mittwoch in Mosbach und flüchtete. Der oder die Unbekannte streifte vermutlich beim Rangieren einen im Heckenrosenweg abgestellten Opel Zafira. Sollte der Verursacher nicht gefunden werden, bleibt der Besitzer auf dem hohen Sachschaden sitzen. Daher sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

