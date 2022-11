Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau - Bonfeld: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 75.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagmittag auf der Kreisstraße 2120 bei Bonfeld. Eine 72-jährige Mercedesfahrerin war gegen 11.45 Uhr von Bonfeld in Richtung Bad Rappenau unterwegs. Als sie mit ihrem Mercedes nach links in die Rappenauer Straße abbiegen wollte, übersah sie vermutlich den aus Richtung Bad Rappenau kommenden Mini eines 26-Jährigen und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurden die Mercedesfahrerin schwer und der Fahrer des Minis leicht verletzt. Beide Verkehrsteilnehmer mussten im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden. Sowohl der Mercedes als auch der Mini waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße 2120 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

