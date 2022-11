Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: 8.000 Euro Sachschaden und ein Leichtverletzter

Leicht verletzt wurde ein 27-jähriger Mercedes-Benz Fahrer bei einem Zusammenstoß am Mittwochvormittag in Bad Mergentheim. In der Einmündung der Rotkreuzstraße in die Boxberger Straße kollidierten der Mercedes und ein Ford eines 40-Jährigen. Der Mercedes-Fahrer hatte den bevorrechtigten Ford wohl übersehen. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt in etwa 8.000 Euro.

Wertheim: Radio-Antenne angezündet

Unbekannte beschädigten am Dienstag einen Pkw in Wertheim, indem sie dessen Antenne anzündeten. Der Täter begab sich zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr zu dem Smart in die Straße "Untere Leberklinge" auf dem dortigen Parkplatz und zündete die Antenne an. Hierdurch brannte diese herunter und erlosch vermutlich selbständig. Es entstand Sachschaden. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

Wittighausen: Hackschnitzellage in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochmorgen eine Hackschnitzelanlage in Oberwittighausen in Brand. Die Hackschnitzel fingen gegen 5.30 Uhr in einem überdachten Freilager in der Ringstraße Feuer. Hierdurch entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

Weikersheim: Zusammenstoß zwischen zwei PKW - Ein Leichtverletzter

Leicht verletzt wurde ein 19-Jähriger bei einer Kollision zwischen seinem BMW und einem Mercedes am Mittwochnachmittag in Weikersheim. Der 21-Jährige Mercedes-Fahrer war auf der L1001 zwischen Nassau und Schäftersheim unterwegs, als er wohl zu weit in die Mitte der Fahrbahn geriet. Der Mercedes prallte gegen den entgegenkommenden BMW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 12.000 Euro.

