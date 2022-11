Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.11.2022

Heilbronn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Heilbronn wurde am Dienstag, den 15. November 2022, ein Mann festgenommen.

Der 35-Jährige steht im Verdacht, die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße "Im Stahlbühl" eingeschlagen und dieses betreten zu haben. Hier soll er mehrere Zimmer im Obergeschoss durchsucht und Wertgegenstände an sich genommen haben. Während der Tat wurde der Mann vom 17-jährigen Sohn des Hausbesitzers überrascht und flüchtete zunächst durch die Hauseingangstüre. Der 17-Jährige nahm die Verfolgung auf und konnte den mutmaßlichen Täter auf dessen Flucht schlussendlich festhalten. Durch die Hilferufe des Jugendlichen wurden Passanten auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. In der Zwischenzeit war es dem Tatverdächtigen durch einen Schlag ins Gesicht seines Verfolgers gelungen, sich aus der Umklammerung zu befreien und seine Flucht fortzusetzen. Hierbei ließ er seinen mitgeführten Rucksack samt Diebesgut zurück.

Den eingesetzten Beamten des Polizeirevier Heilbronn gelang es im Rahmen ihrer umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, den 35-Jährigen auf einem Feldweg zu lokalisieren. Hier versuchte er sich durch Wegrennen einer Festnahme zu entziehen, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung festgenommen werden. Im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige erst im September 2022 aus der Haft entlassen worden war, nachdem er im Jahr 2019 mehrerer Einbrüche überführt werden konnte.

Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen den Tatverdächtigen beantragte Haftbefehl wurde noch am Dienstagnachmittag durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt, woraufhin der 35-jährige Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

