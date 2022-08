Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerdiebstähle

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. - 18.08.2022) wurden in der Straße Grüner Hof zwei Roller gestohlen. Die Roller konnten in der Nähe wieder aufgefunden werden. Darüber hinaus versuchten Unbekannte einen Roller im Ahornweg zu stehlen. Dabei konnten zwei bis drei männliche Personen gesehen werden, wie sie sich an dem Roller zu schaffen machten. Nachdem die Personen bemerkt wurden, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen in der Nähe der Straßen Grüner Hof bzw. Ahornweg gemacht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell