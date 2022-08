Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrer flüchtet vor Polizei - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hockenheim/Südpfalz (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.08.2022 https://s.rlp.de/88dDd

Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen gegen den 28-jährigen Mann aufgenommen, der - wie berichtet - am Mittwoch gegen 11.30 Uhr versucht hat, sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen und nach einer Verfolgungsfahrt auf der L549 bei Hatzenbühl gestoppt werden konnte. Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen waren an dem roten Kleinwagen (Peugeot), welchen der Beschuldigte geführt hat, gestohlene Kennzeichen angebracht und ist der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Es besteht zudem der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Verlauf der Flucht vor der Polizei soll er mehrere Verkehrsgefährdungen verursacht und dabei auch ein unbeteiligtes Fahrzeug gerammt haben. Neben dem roten Kleinwagen des Beschuldigten wurde ein Streifenwagen total beschädigt. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 57.000 Euro. Der Beschuldigte, der nach den bisher durchgeführten Ermittlungen keinen festen Wohnsitz hat, wurde gestern dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau einen Untersuchungshaftbefehl u.a. wegen des dringenden Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Widerstands gegen und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der Beschuldigte kam in eine Justizvollzugsanstalt

Verkehrsteilnehmende, die bei der Flucht gefährdet wurden, bitten wir sich bei der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

