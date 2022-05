Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Straßenbahn in Wörth

Glück im Unglück

Wörth (ots)

Glimpflich ging am 07.05.2022 um 08.30 Uhr ein Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Straßenbahn in Wörth aus. Die Straßenbahn fuhr vom Bahnhof Wörth in Richtung Endhaltestelle. Ein PKW, welcher von einem 69-jährigen Autofahrer geführt wurde, befuhr die Straße Im Bödel in Richtung Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Nach derzeitigem Stand übersah der Autofahrer das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr über den Gleiskörper, obwohl von rechts sich eine Straßenbahn näherte. Trotz eingeleiteter Notbremsung der Straßenbahn wurde der PKW seitlich erfasst und umhergeschleudert. Zum Glück gab es keinen Personenschaden, jedoch entstand am PKW und der Straßenbahn erheblicher Sachschaden. Dieser dürfte sich nach ersten Schätzungen im hohen, vielstelligen Bereich bewegen. Aufgrund des Unfalles kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Verkehr. Die Straße an der Unfallstelle war für ca. 30 Minuten gesperrt, eine örtliche Umleitung des Verkehrs erfolgte. Der Verkehrsunfall wird nach Abschluss der Ermittlungen der Bußgeldstelle in Speyer vorgelegt. Dem Autofahrer dürfte laut Bußgeldkatalog ein nicht unerhebliches Bußgeld auferlegt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell