POL-PDLD: Holzdiebstahl

Bad Bergzabern (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am gestrigen Tag, 06.05. in der Zeit von 14-20 Uhr ein auf dem Parkplatz in der Kettengasse in Bad Bergzabern abgestellten Opel Zafira. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Fahrer. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail ...

mehr