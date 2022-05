POL-PDLD: mit ohne Führerschein unterwegs

B9 Germersheim (ots) - Strikt nach Navi fuhr Freitagnacht, gegen 22 Uhr eine 34-jährige Frau aus dem Bereich Darmstadt auf der B9 in Richtung Süden. In Höhe der Anschlussstelle Germersheim-Mitte fuhr sie in einen baustellenbedingt gesperrten Fahrbahnteil ein. Nach zirka 500 Meter Fahrt in dem gesperrten Bereich endete die Fahrt unsanft an einem 20 Zentimeter hohem Versatz der Fahrbahn. Durch den Aufprall lösten die ...

mehr