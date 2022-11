POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Herdecke (ots) - Am Donnerstag versuchten Unbekannte in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr in ein Einfamilienhaus am oberen Ahlenbergweg einzubrechen. Sie versuchten eine rückwärtige Glasfront einzuschlagen, um sich so Zugang zum Objekt zu verschaffen. Aufgrund des Spezialglases scheiterten die Täter jedoch und sie ließen von ihrem Vorhaben ab. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

