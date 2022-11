POL-NI: Dieseldiebstahl

Bückeburg (ots) - (ma) Zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr ist am heutigen Mittwoch ein Pedelec der Marke Giant in Bückeburg, Ecke Obertorstraße/Unterwallweg, entwendet worden. Das Zweirad war unter einem Baum abgestellt und mit einem Zahlenschloss an einem Geländer angeschlossen gewesen. Nach Angaben des Geschädigten beläuft sich der Schaden auf ca. 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 ...

