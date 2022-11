POL-NI: Pedelec gestohlen

Bückeburg (ots) - (ma) Am Dienstag verschaffte sich gg. 14.00 Uhr ein falscher Wasserwerker Zutritt zu einer Wohnung eines 96jährigen Senioren im Bückeburger Tulpenweg. Der Täter gab an den Wasserdruck prüfen zu müssen und lenkte den Geschädigten damit ab, die Wasserhähne zu bedienen. In der Zwischenzeit entwendete der Unbekannte das Portemonnaie und verließ die Wohnung des älteren Herrn. In der Geldbörse befanden sich neben einem dreistelligen Eurobetrag ...

mehr