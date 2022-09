POL-MK: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Menden (ots) - Einer 43-jährigen Mendenerin wurde am Donnerstagnachmittag beim Einkaufen das Portemonnaie gestohlen. Während sie in den Discounter an der Unteren Promenade Waren suchte, lag die Geldbörse in ihrem Einkaufskorb vermeintlich versteckt unter Gemüse. Als sie im Laden nachschauen wollte, wieviel Geld sie dabei hat, war das Portemonnaie weg. Darin steckten Papiere, eine kleine Bargeldsumme, Bank- und Versichertenkarte sowie eine ganze Reihe von Kundenkarten. ...

