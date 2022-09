POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Neuenrade (ots) - Eine Mitarbeiterin eines Discounters an der Straße Mühlendorf beobachtete am Mittwochabend, gegen 18:10 Uhr, wie eine 66-jährige mehrere Schachteln Zigaretten aus einem Zigarettenschrank an der Kasse nahm. Auf das Band legte sie aber lediglich eine Schachtel. Die anderen verstaute sie in einem mitgeführten Stoffbeutel. Als die Diebin durch die ...

mehr