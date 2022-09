POL-MK: WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Lüdenscheid (ots) - Taschendiebe haben es in Supermärkten und Discountern weiterhin auf Geldbörsen und andere Wertgegenstände abgesehen. Einer 20-jährigen wurde während eines Einkaufs in einem Discounter an der Bräuckenstraße am Mittwochabend, gegen 19:15 Uhr, ihr IPhone mini aus der Jackentasche entwendet. Vom Diebstahl selber bemerkte die junge Frau nichts. Die Polizei rät weiterhin zu erhöhter Achtsamkeit ...

