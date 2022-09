Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fallrohre von Gemeindehaus und Kindergarten entwendet

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Zwischen Sonntagmorgen und Mittwochmorgen wurden vom Gemeindehaus der Evangelischen Kirche Wiblingwerde in der Nachrodter Straße mehrere Fallrohre aus Kupfer entwendet. Die unbekannten Täter flexten die Rohre vor dem Abtransport offenbar ab. Unweit des Gemeindehauses, in der Pastor-Landmann-Straße, traf es in demselben Zeitraum zudem einen Kindergarten. Auch hier wurden mehrere kupferne Fallrohre abgetrennt und entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich unter 02352/9199-0 mit der Polizeiwache Altena in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell