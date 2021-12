Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfall mit drei Fahrzeugen; zwei Personen verletzt - aktuelle Verkehrsbehinderungen und Rückstau; Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07:30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Sprinter die Jungbuschbrücke in Richtung Untermühlaustraße. Aus bislang nicht bekannter Ursache bemerkte der 52-Jährige die an der roten Ampel warteten Fahrzeuge in der Ludwig-Jolly-Straße zu spät und fuhr vermutlich ungebremst auf einen Mazda auf. In der Folge wurde dieser wiederum auf einen vor ihm wartenden Ford geschoben. Bei dem Mazda lösten daraufhin die Airbags aus. Während der Fahrer des Sprinters unverletzt blieb, mussten die 57-jährige Mazda-Fahrerin und deren 59-jähriger Beifahrer in eine Klinik gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen ist bislang nichts bekannt. Der 39-jährige Fahrer des Fords wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Auch er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro. Der Mazda war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt. Es kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung. Gegen 9:15 Uhr war die Unfallstelle geräumt und die Fahrbahn konnte wieder freigegeben werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

