POL-MK: "Funkeln im Dunkeln" mit Lotti und Kurt

Balve (ots) - Das Amtsgericht Menden hat am Dienstag Haftbefehl gegen einen 41-jährigen Balver erlassen. Der Mann stand bereits länger unter Verdacht, für die Brände von Holzlagern verantwortlich zu sein. Am Montagnachmittag entdeckte ihn eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in unmittelbarer Nähe zweier brennender Holzspolter an der Glärbach. Die Beamten nahmen den Balver aufgrund des dringenden Tatverdachts ...

mehr