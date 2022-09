Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Container/ Versuchter Einbruch in Garage/ Pedelec gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr brannte Am Reinerzer Ring ein Altpapiercontainer. Eine Zeugin informierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Zwei Stunden später rückten Feuerwehr und Polizei zu einem weiteren Müllcontainer-Brand zur Freisenbergstraße aus. Ein vorbeikommender Autofahrer meldete den Brand. Durch das Feuer wurde auch die Asphaltdecke in Mitleidenschaft gezogen.

In der Nacht zum Freitag wurde an der Berliner Straße versucht, ein Garagentor aufzuhebeln.

Am Donnerstag zwischen 8.50 und 10.50 Uhr wurde Am Gölling, in der Nähe des Berufskollegs, ein orangefarbenes Pedelec der Marke Grace gestohlen. Als der Fahrer zu seinem Fahrrad zurückkam, lag nur noch das durchtrennte Seilschloss an der Straßenlaterne. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

