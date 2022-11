Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in Erdgeschosswohnung.

Herdecke. (ots)

In dem Zeitraum vom 12.11.2022, 12:00 Uhr bis zum 26.11.2022, 15:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung in der Straße Kirchender Dorfweg auf und gelangten so ins Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten einen Safe, in welchem sich Bargeld und Schmuck der Geschädigten befanden. Täterhinweise liegen nicht vor.

