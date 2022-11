Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche in Nord

Jena (ots)

Mehrere aufgebrochene Kellerabteile stellte ein Zeuge am Sonntagvormittag in der Leipziger Straße fest. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Kellerbereich. Hier wurden sodann fünf Kellerabteile gewaltsam geöffnet und mögliches Beutegut gesucht. Ob Gegenstände fehlen, muss im Nachgang ermittelt werden. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

