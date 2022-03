Polizei Köln

POL-K: 220325-2-K Rolex mit Falschgeld bezahlt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zur Meldung vom 16. November 2021, Ziffer 4

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5074776

Mit Lichtbildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln ein mutmaßliches Betrüger-Pärchen. Ihnen wird vorgeworfen, am Montagmittag (15. November 2021) einem 50 Jahre alten Kölner in einem 4-Sterne-Hotel an der innerstädtischen Helenenstraße einen fünfstelligen Falschgeld-Betrag für seine Armbanduhr übergeben zu haben. Nachdem der Geschädigte zuvor seine hochpreisige Marken-Uhr in einem Online-Verkaufsportal inseriert hatte, war ein angeblich interessierter "Schweizer" darauf eingestiegen. Er gab vor, altersbedingt ein ihm bekanntes Pärchen mit der Abwicklung in Köln zu beauftragen. Der Kölner seinerseits ließ gegen 13 Uhr einen Freund den Verkauf in einem eigens angemieteten Konferenzraum des Hotels durchführen. Erst nachdem die beiden "Käufer" mit der erbeuteten Rolex das Hotel verlassen hatten, bemerkten der 50-Jährige und sein Freund, dass es sich bei dem ihnen übergebenen Geldbündel um "Euro-Blüten" handelte.

Lichtbilder des männlichen Tatverdächtigen können unter folgendem Link eingesehen werden:

https://url.nrw/107

Fotos der Komplizin sind nicht vorhanden. Sie soll 1,60-1,65 Meter groß, schlank und ca. 25 Jahre alt sein. Die Frau soll dunkle Augen, dunkle schulterlange Haare sowie zur Tatzeit eine weiße Bluse und einen Blazer getragen haben.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen und zu seiner mutmaßlichen Komplizin nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell