Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Strafanzeige wegen räuberischem Ladendiebstahl

Michelstadt (ots)

Ein 40-Jähriger muss sich nach seiner Festnahme am Freitagabend (21.10.) wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 19 Uhr wählten Zeugen den Notruf und meldeten einen renitenten Ladendieb in einem Supermarkt in der Erbacher Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtig zwei Parfümflaschen entwendet und wollte mit diesen das Geschäft verlassen. Eine Mitarbeiterin, die den Diebstahl bemerkt hatte und ihn aufhalten wollte, stieß er zur Seite. Schließlich konnte er durch einen weiteren Mitarbeiter gestoppt und der Polizei übergeben werden. Diese nahmen ihn vorläufig fest und erstatteten Strafanzeige.

