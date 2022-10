Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Ungebetene Besucher im Vereinsheim

Fenster aufgehebelt und eingestiegen

Reinheim (ots)

Ungebetene Besucher haben sich in der Zeit zwischen Freitag (21.10.), 23.30 Uhr und Samstag (22.10.), 9.15 Uhr gewaltsam Zugang zu der Holzhütte eines Vereinsheims in der Kirchstraße verschafft und geringwertige Beute gemacht. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt alle sachdienlichen Zeugenhinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06154/63300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell