POL-DA: Brensbach: Polizist bei Einsatz verletzt

Brensbach (ots)

Ein 32-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am frühen Sonntagmorgen (23.10.) wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 5.30 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und meldeten, dass der Mann in der Nonroder Straße im Ortsteil Wersau seine Wohnung auseinander nehmen würde. Alarmierte Streifen der Polizei aus Höchst und Erbach trafen ihn in dem Anwesen an, in dem er bereits sein Mobiliar beschädigt hatte. Gegenüber den Polizeikräften zeigte sich der stark alkoholisierte 32-Jährige verbal aggressiv. Bei der anschließenden Festnahme trat er einen der eingesetzten Polizisten und beleidigte die Einsatzkräfte fortwährend. Zur Ausnüchterung kam der Wersauer im Anschluss in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Hier musst er zudem eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

