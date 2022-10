Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Schulsporthalle von Einbrechern heimgesucht

Wer kann Hinweise geben?

Reinheim (ots)

Auf eine Schulsporthalle "Am Sportzentrum" hatten es noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (20.10.) und Freitagnachmittag (21.10.) abgesehen. Durch ihr kriminelles Vorgehen verursachten sie einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über eine rückwärtige Tür in das Gebäude und begaben sich dort auf die Suche nach Wertgegenständen. Dabei rissen sie unter anderem eine Musikbox von der Wand und entleerten einen Feuerlöscher. Zudem ging eine Glasscheibe in der Halle zu Bruch. Ob die Kriminellen Beute machten, ist abschließend noch nicht bekannt.

Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06154/63300.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell