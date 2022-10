Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fenster aufgehebelt

Schränke und Schubladen durchwühlt

Darmstadt (ots)

Über zwei Fenster haben sich Einbrecher in der Zeit zwischen Freitag (21.10.) und Samstagmorgen (22.10.) Zugang zu einem Bürogebäude in der Otto-Röhm-Straße verschafft und sich in den Räumen auf die Suche nach Beute begeben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Kriminellen fündig und entwendeten unter anderem Geld. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 3000 Euro.

Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

