Rüsselsheim (ots) - Am Samstag (22.10.) hebelte ein Krimineller gegen 2.30 Uhr in der Straße "An der Feuerwache" eine Dreieckscheibe eines Lastkraftwagens heraus und entwendete aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationssystem. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte er ...

mehr