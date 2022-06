Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220627.13 Heide: Trunkenheit am Steuer

Heide (ots)

Dank eines Zeugenhinweises ist es der Polizei am Samstagabend gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Heide aufzudecken. Er musste sich einer Blutprobenennahme stellen.

Laut einer Zeugin hatte sich gegen 18.35 Uhr ein stark nach Alkohol riechender Mann in einem Auto von dem Aldi-Parkplatz in der Hafenstraße entfernt. Er bewegte sich in seinem Polo in Richtung der Meldorfer Straße davon, als die Frau ihn aus den Augen verlor. Eine Streife traf den Fahrzeugführer schließlich an seiner Wohnanschrift an. Der 53-Jährige räumte ein, zuvor mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,41 Promille, woraufhin die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Führerschein des Beschuldigten behielten die Polizisten ein und leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr ein.

Merle Neufeld

