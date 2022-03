Polizei Wuppertal

POL-W: W Rollerfahrer flüchtete vor Polizeikontrolle

Wuppertal (ots)

Am Dienstag (01.03.2022, 14:30 Uhr) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Heckinghauser Straße einen Roller, der mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen in Richtung Elberfeld fuhr. Die Beamten gaben dem Zweiradfahrer (19) deutliche Anhaltezeichen und forderten ihn auf, an einer nahe gelegenen Bushaltestelle anzuhalten. Der Rollerfahrer widersetzte sich der Aufforderung und bog entgegen des Verbots der Einfahrt in die Saarbrücker Straße ein und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. An der Grünanlage Barmer Anlage konnte der Streifenwagen das Zweirad stoppen. Der Rollerfahrer und sein Sozius (21) sprangen von ihrem Gefährt und flüchteten zu Fuß weiter. Ein 27-jähriger Polizist konnte den Fahrer einholen. Der Wuppertaler versuchte sich gegen das Festhalten zu wehren und riss den Beamten zu Boden, wo er dann mittels Handfesseln festgenommen wurde. Der Polizist verletzte sich bei der Festnahme leicht und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Eine weitere Streifenwagenbesatzung nahm den Sozius im Nahbereich fest. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der 19-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der Inaugenscheinnahme des Zweirads stellten die Beamten im Handschuhfach zudem Betäubungsmittel fest. (hm)

