POL-W: RS Rollerfahrer in Lüttringhausen schwer verletzt

Gestern Nachmittag (28.02.2022, 15:00 Uhr) kam es in Remscheid-Lüttringhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer schwere Verletzungen erlitt. Als ein 78-Jähriger mit seinem VW von der Kreuzbergstraße nach links in die August-Erbschloe-Straße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit dem 79-jährigen Fahrer eines Piaggio-Rollers. Der Zweiradfahrer war zuvor auf der August-Erbschloe-Straße in Richtung Remscheider Straße unterwegs und wollte auf die Kreuzbergstraße abbiegen. In der Folge stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Motorroller wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden. (sw)

