Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt/ Semd: Getränkekühlanhänger aufgebrochen

Lebensmittel und Alkohol entwendet

Mehr als 1000 Euro Schaden

Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Auf dem Parkplatz einer Sporthalle in der Dieburger Straße haben Kriminelle am späten Freitagabend (21.10.) ihr Unwesen getrieben und einen Getränkekühlanhänger aufgebrochen. Zwischen 21 Uhr und 23 Uhr entwendeten sie aus dem Anhänger mehrere Getränkekisten und rund 230 vakuumierte Würstchen. Aufgrund des Umfangs der Beute dürften die Täter ein Fahrzeug für den Abtransport benutzt haben. Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

