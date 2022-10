Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Navigationssystem aus Lastkraftwagen entwendet

Zeugenaufruf der Polizei

Rüsselsheim (ots)

Am Samstag (22.10.) hebelte ein Krimineller gegen 2.30 Uhr in der Straße "An der Feuerwache" eine Dreieckscheibe eines Lastkraftwagens heraus und entwendete aus dem Fahrzeug ein mobiles Navigationssystem. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen verursachte er einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Der Täter soll circa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein und zur Tatzeit ein rotes T-Shirt getragen haben.

Hinweise zu dem Dieb und zum Verbleib des Navigationssystems werden vom Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 / 696 - 0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell