Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch scheitert

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße; Tatzeit: 05.02.2023, zwischen 00.00 Uhr und 17.00 Uhr;

In ein Hotel einbrechen wollten Unbekannte am Sonntag in Bocholt. Die Täter versuchten, mehrere Türen zu dem Gebäude an der Kaiser-Wilhelm-Straße aufzuhebeln. Sie blieben dabei jedoch erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

