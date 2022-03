Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung wollten Dienstagnacht (15.03.2022) einen Seat-Fahrer in der Ringbergstraße in Suhl kontrollieren. Als der Fahrer bemerkte, dass die Polizei hinter ihm war, gab er Gas und flüchtete. In der Schneekopfstraße stoppte er seine Fahrt, stieg mit seinem Beifahrer aus und beide rannten in Richtung eines Waldstückes. In der Dunkelheit verloren die Beamten den Fahrer aus den Augen, der Mitfahrer konnte gestoppt und kontrolliert werden. Durch intensive Recherche konnten die Polizisten schließlich den Fahrer, einen 27-jährigen Mann, namhaft machen. Sie ermittelten seinen Aufenthaltsort und konfrontierten ihn mit seiner Tat. Er gab gegenüber den Beamten an, vor geraumer Zeit Drogen genommen zu haben, was ein positiver Vortest bestätigte. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er musste daraufhin eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben und erhält nun mehrere Anzeigen.

