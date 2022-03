Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brandfall

Bad Salzungen (ots)

Ein 24-Jähriger bemerkte Montagmorgen einen Knall im Sicherungskasten eines Einfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße in Bad Salzungen. Sofort bildeten sich offene Flammen im Kasten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Sowohl der 24-Jährige als auch ein 84-jähriger Bewohner kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum, konnten dieses jedoch am selben Tag wieder verlassen. Die Höhe des entstandenen Schadens muss noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

