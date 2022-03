Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrtsunfall

Bad Salzungen/B 62 (ots)

Ein 78-Jährige befuhr Montagmittag mit ihrem Renault die Bundesstraße 62 von Hämbach nach Langenfeld. An der Einmündung zur Leimbacher Straße beabsichtigte die Seniorin nach links einzufahren. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. Eine Kollision ließ sich nicht mehr vermeiden. Der BMW krachte in der weiteren Folge in die Leitplanke. Sowohl die 78-Jährige als auch zwei Mitfahrer des BMW (25 und 45 Jahre) wurden durch die Kollision leicht verletzt. Ferner mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.500 Euro. Zudem war die betreffende Strecke für eineinhalb Stunden gesperrt.

