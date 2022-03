LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Bad Salzungen (ots) - Ein 24-Jähriger bemerkte Montagmorgen einen Knall im Sicherungskasten eines Einfamilienhauses in der Thomas-Müntzer-Straße in Bad Salzungen. Sofort bildeten sich offene Flammen im Kasten. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Sowohl der 24-Jährige als auch ein 84-jähriger Bewohner kamen mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum, konnten dieses jedoch am selben Tag wieder ...

