Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Straßenverkehrsgefährdung durch Roller

Sulzbach-Saar/Dudweiler (ots)

Am 02.05.2022, im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 11:07 Uhr, kam es auf der L127 in Göttelborn zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Mitteilerin verfolgte hierbei einen Rollerfahrer, welcher mit mindestens 100 km/h andere Verkehrsteilnehmer überholte und sich grob verkehrswidrig verhalten hatte. Hierbei passierte der Rollerfahrer die Neunkircher Straße in Quierschied, die L258, die L255, die Camphauser Straße, Die Straße Am Neuheuser Weg, die Sulzbachtalstraße, St. Avolder Straße, Friedenstraße, Lessingstraße und letztendlich die Luisenstraße in Dudweiler, wo schließlich der Sichtkontakt abgebrochen war. Auf der Strecke der L127 sei es durch einen Überholvorgang seitens des Rollerfahrers zu einem Beinahunfall gekommen. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Roller verlief negativ. Durch Zeugen wurde dieser wie folgt beschrieben: dunkel blau, mit gelber Schrift unter dem Sitz. Die Lenkgriffe seien auffällig pink gewesen. Sollte jemand die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, oder wurde in irgendeiner Weise gefährdet, so wird um Informationsmitteilung an die Polizeiinspektion St. Ingbert, unter der Telefonnummer 06894/1090 gebeten.

