Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Streit mit Druckluftgewehr auf den Fuß geschossen

Hagen-Haspe (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Bebelstraße gerieten Donnerstagabend (08.12.2022) zwei Männer in einen Streit. Gegen 20.15 Uhr erlitt ein 46-Jähriger dabei leichte Verletzungen. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, dass ihm der 41-jährige Kontrahent mit einem Druckluftgewehr auf den Fuß und an das Schienbein geschossen habe. Dabei erlitt er ein Hämatom auf dem Fuß und am Schienbein. Er sei anschließend aus der Wohnung geflüchtet und verständigte die Polizei. Der Mann verhielt sich gegenüber den Beamten aufbrausend und im höchsten Maße aggressiv. Sie mussten im weiteren Verlauf einen Platzverweis gegen ihn aussprechen, da er sich nicht beruhigte und zu befürchten war, dass er erneut mit dem 41-Jährigen in eine Auseinandersetzung gerät. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die Einsatzkräfte suchten anschließend die Wohnung des 41-jährigen Beschuldigten auf. Er gab an sich die Verletzungen des Hageners nicht erklären zu können. Man hätte sich lediglich verbal gestritten. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft genehmigten Durchsuchung fanden die Polizisten mehrere Dolche, Messer sowie Platzpatronen, CO-Patronen sowie Druckluftmunitionskugeln. Eine dazugehörige Waffe war nicht auffindbar. Die Polizei stellten die Munition sowie das Waffenzubehör sicher. Der 41-Jährige erhielt eine Strafanzeige. Die Ermittlungen dauern an. Der leicht verletzte 46-Jährige gab an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. (arn)

