Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt rückwärts gegen Hauswand und begeht Verkehrsunfallflucht

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Helmholtzstraße fuhr ein Hagener Donnerstagabend (08.12.2022) mit seinem Auto rückwärts gegen eine Hauswand und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Gegen 21.30 Uhr stand ein Anwohner auf seinem Balkon, als er sah, wie der Mann versuchte seinen Nissan zu parken. Er hörte ein deutliches Knirschen und konnte beobachten, wie der Fahrer nach der Kollision mit der Hauswand ausstieg und in ein anderes Wohnhaus ging. Nach Eintreffen der Polizei kam der 43-Jährige im weiteren Verlauf zurück zu seinem Nissan. Er gab an "ganz normal" eingeparkt und keinen Zusammenstoß mit der Hauswand bemerkt zu haben. Auf den Schaden an seinem Auto angesprochen entgegnete er nicht zu wissen, ob dieser alt oder neu sei. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell