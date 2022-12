Polizei Hagen

POL-HA: Handy-Ortung bringt die Polizei auf die richtige Fährte - Mutmaßliche Hehler-Wohnung in Hagen entdeckt - Gemeinsame Pressemeldung der Kreispolizeibehörde Mettmann und des Polizeipräsidiums Hagen

Hagen/Mettmann (ots)

Einer Polizeibeamtin aus Hilden ist es zu verdanken, dass die Polizei in Hagen eine mutmaßliche Hehler-Wohnung hochnehmen konnte.

Folgendes war geschehen:

Bereits vor knapp zwei Wochen, am Sonntag (27. November 2022), war eine Polizeibeamtin der Hildener Wache im Kreis Mettmann privat zu Besuch auf einem Weihnachtsmarkt in der Düsseldorfer Innenstadt, wo ihr im dichten Gedränge das Smartphone entwendet wurde. Nachdem sich vor Ort keinerlei Hinweise auf die möglichen Diebe ergaben, sollte sich am Folgetag (28. November 2022) eine heiße Spur ergeben: So konnte die Polizeibeamtin über die Ortungsfunktion ihres Handys den aktuellen Standort des Smartphones ermitteln - und zwar metergenau bis zu einer Wohnung eines 28 Jahre alten Mannes in einem Mehrfamilienhaus in der Augustastraße in Hagen.

Die Polizistin schaltete nun die Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Hagen ein, die dann nach Rücksprache mit der hiesigen Staatsanwaltschaft die betroffene Wohnung nach dem vermeintlichen Diebesgut durchsuchte - und zwar mit Erfolg: So fanden die Beamten hier nicht nur das entwendete Handy der Hildener Beamtin, sondern waren auf eine regelrechte "Hehler-Wohnung" gestoßen: Hier stellten sie insgesamt rund 70 mutmaßlich entwendete elektronische Geräte, darunter vor allem hochwertige Smartphones sowie mehr als 10.000 Euro Bargeld, sicher.

Gegen den Mieter der Wohnung wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet - derzeit dauern die Ermittlungen hierzu durch die Hagener Polizei noch an.

