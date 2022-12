Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Tatverdächtige nach Bandendiebstahl festgenommen - Mitarbeiterin eines Supermarktes abgelenkt und Kasse aufgebrochen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend in Wehringhausen zwei Tatverdächtige fest, die zuvor die Kasse eines Supermarktes aufbrachen und das Geld daraus stahlen. Gegen 19.30 Uhr sprach ein 34-jähriger Mann die Kassiererin des Geschäftes in der Wehringhauser Straße an und bat sie um ihre Hilfe. Die Frau ging mit ihm in die Gemüseabteilung. Als sie kurz darauf zu ihrer Kasse zurückkehrte, erkannte sie, dass die Geldkassette aufgebrochen und das Bargeld daraus gestohlen wurde. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich dabei um einen vierstelligen Betrag. Zeugen beobachteten einen Mann dabei, wie er die Kasse mit einem spitzen Gegenstand aufhebelte und den Supermarkt sofort wieder verließ. Außerdem sagten sie den Beamten, dass der Mann mit dem Geld und der 34-Jährige, der zuvor die Mitarbeiterin ansprach, auf dem Parkplatz gemeinsam in ein Auto gestiegen sind. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung hielten Polizeibeamte das Fahrzeug der Tatverdächtigen in der Augustastraße an. Sie nahmen die Männer vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Das Auto beschlagnahmten sie. Die Kripo ermittelt nun wegen des schweren Bandendiebstahls. (sen)

