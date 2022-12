Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach häuslicher Gewalt in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Im Hagener Innenstadtbereich kam es Mittwoch (07.12.2022) zu einer häuslichen Gewalt, bei der eine Frau mit einem Holzlöffel auf den Kopf geschlagen wurde. In der Mittagszeit geriet sie mit ihrem Mann in einen Streit. Der aufgebrachte33-Jährige trat hierbei aus Wut die Wohnungstür ein, da seine Frau ihn aufgrund seines aggressiven Zustands nicht in die gemeinsame Wohnung lassen wollte. Bei Eintreffen der Polizei war sie komplett aus der Türzarge gebrochen und lag auf dem Boden. Nachdem der 33-Jährige in die Wohnung gelangte, lief er auf die Hagenerin zu, schlug ihr mit der Faust und anschließend mit einem Kochlöffel gegen den Kopf. Der Mann bestritt, seine Ehefrau angegriffen zu haben. Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,6 Promille. Polizisten verwiesen den Mann der Wohnung und sprachen ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen ihn aus. Er musste aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen werden und erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige. Die leicht verletzte Hagenerin wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. (arn)

