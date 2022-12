Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte greifen 20-Jährigen in Wehringhausen mit Pfefferspray an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter griffen am Mittwochabend (07.12.2022) in Wehringhausen einen 20-jährigen Mann mit Pfefferspray an. Gegen 19.20 Uhr war der Hagener zu Fuß in der Sternstraße unterwegs. Vor einem dortigen Wohnhaus standen zwei Männer, die er nicht kannte. Als er an ihnen vorbei ging, holte einer der Unbekannten plötzlich ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche hervor und sprühte dem 20-Jährigen damit unvermittelt ins Gesicht. Dieser lief weg und rief die Polizei hinzu. Den Beamten sagte der Angegriffene, dass die beiden Männer etwa 18 bis 20 Jahre alt waren und von schlanker Statur waren. Sie hatten kurze, dunkle Haare. Der Rettungsdienst spülte dem 20-Jährigen an der Einsatzstelle die Augen aus. Die Kripo ermittelt nun wegen der Gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell