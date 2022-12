Polizei Hagen

POL-HA: 50-jähriger Mann randaliert in der Wohnung seiner Ex-Freundin und greift Polizeibeamte an - Vorläufige Festnahme

Hagen-Vorhalle (ots)

Am Dienstagabend (06.12.2022) randalierte ein 50-Jähriger in der Wohnung seiner 46-jährigen Ex-Freundin in Vorhalle und griff anschließend die hinzugerufenen Polizeibeamten an. Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Eckeseyer Straße die Polizei, als er auf die Situation in der Wohnung der 46-Jährigen aufmerksam wurde. Der 50-Jährige hielt sich, zusammen mit einem weiteren Bekannten, dort auf, trank Alkohol und randalierte. Als die Beamten ihn dazu aufforderten, die Wohnung zu verlassen, wurde er aggressiv und ging auf sie zu. Einen der Polizisten hielt er an der Weste fest und holte dann zu einem Schlag aus. Es gelang dem Beamten, den Angriff zu unterbinden und den 50-Jährigen zu überwältigen. Anschließend griff er noch an das Beinholster der Dienstwaffe. Wegen bestehender Haftgründe nahmen die Polizisten den alkoholisierten Angreifer fest und brachten ihn zum Gewahrsam. Im Streifenwagen versuchte er immer wieder, Kopfstöße in Richtung des Beamten durchzuführen. Die Kripo ermittelt nun wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. (sen)

